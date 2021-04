Après que Facebook ait confirmé la fuite d’un grand nombre de données utilisateur, voilà que LinkedIn vient d’annoncer la même chose. En effet, selon certaines sources, une archive contenant pas moins de 500 millions de données utilisateurs a leaké sur le net avant d’être mise en vente sur divers forums.

Ces données personnelles ont permis aux pirates d’avoir accès et de revendre à prix d’or certaines data sensibles : identité (nom et prénom), adresses mail, numéros de téléphone, lieu de travail… Les hackeurs, afin de prouver qu’ils avaient réussi à s’emparer de ce précieux butin, ont dévoilé les données de 2 millions d’individus, gratuitement.

Les données de 500 millions de personnes fuitent

Selon CyberNews, l’ensemble de la base de données a été mis en vente pour une somme à quatre chiffres. Les auteurs pourraient réclamer du bitcoin afin de se faire payer sans être tracés. Une affaire embarrassante même si, à ce jour, LinkedIn n’a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet. L’entreprise souhaite probablement gérer le problème avant de se prononcer.

LinkedIn n’a pas encore réagi

Afin de se prémunir de ce genre de problème, plusieurs solutions existent. Outre le fait de quitter les réseaux sociaux, il est également possible de renforcer son processus de connexion, à l’aide du 2FA, le double facteur d’authentification et surtout, de modifier régulièrement son ou ses mots de passe et surtout, de ne pas avoir les mêmes partout.