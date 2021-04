Les USA et l’Iran ont enfin consenti à s’asseoir autour d’une table pour, ensemble réfléchir à de plus fructueuses coopérations entrant dans le cadre des Accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Un rapprochement qui sous la houlette de l’Union Européenne, pourrait peut-être permettre de mettre fin à des années de tensions induites par le retrait unilatérale des USA sous l’administration Trump. Et participer à une meilleure stabilité dans la région.

Seulement ce rapprochement semble être mal vu par Tel-Aviv, « ennemi naturel » de la République Islamique. Et récemment des incidents attribués à Israël, avaient eu lieu, qui selon le chef de la diplomatie iranienne, pourraient grandement saboter les discussions entamées.

Mohammad Javad Zarif prévient…

Ce Mardi, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, revenant sur certains incidents, attribués à des actes de sabotages de la part d’Israël avait tenu à prévenir, que ces actions étaient de nature à saper l’ambiance des discussions entamées avec les USA sur les Accords de Vienne. Il y a quelques jours dans un acte diplomatique de portée majeure, l’Iran après avoir d’abord refusé, avait accepté la main tendu de l’administration Biden sur l’avenir des Accords de Vienne sur le Nucléaire iranien.

Mais le jour même de la rencontre des deux diplomaties, le Saviz, un navire iranien de soutien militaire était attaqué en Mer Rouge, avec de fortes présomptions sur une action israélienne. Le 11 avril dernier, c’était les installations nucléaires de Natanz en Iran qui était attaquée dans ce que les autorités du pays ont qualifié d’ « explosion délibérée et planifiée ». Là encore, les autorités israéliennes avaient été indexées. Mais Tel-Aviv fidèle à sa politique en la matière, n’a ni confirmé ni infirmé les accusations.

Aussi ce 13 avril, le ministre iranien des Affaires Etrangères, Mohammad Javad Zarif, déclarait-il aux USA que ces sabotages, en provenance d’une nation parmi leurs principaux alliés au Proche-Orient, ne pouvaient que « compliquer » les pourparlers. D’autant plus avait-il tenu à ajouter, que ces « sabotages » contre-productifs, loin de les décourager, tendaient plutôt à les motiver à aller plus loin. « Dans un avenir proche, Natanz va passer à des centrifugeuses plus perfectionnées» avait révélé le ministre Zarif.