Halima Gadji est l’héroïne du téléfilm sénégalais à succès, « Maîtresse d’un homme marié ». Une série qui dès sa sortie en Janvier 2019, a tout de suite crevé les petits écrans au Sénégal en faisant l’unanimité des téléspectateurs sénégalais. Puis les producteurs, vu le succès de la série en wolof, ont pensé à en faire une version en français, qui elle également n’a pas tardé à s’exporter et à conquérir, le continent africain. Un succès dont ne profiteraient pas les acteurs selon la star de la série, Halima Gadji.

« Je suis une artiste qui travaille et qui mérite d’être payée »

Le succès de « Maîtresse d’un homme marié », doit pour une bonne part son succès aux histoires racontées, aux « plongées inédites dans les réalités qui traversent la société sénégalaise » selon les critiques. Mais aussi, au remarquable jeu de ses acteurs. Un jeu plein de réalisme et, où même certaines gaucheries des acteurs pour la plupart inexpérimentés, étaient tolérés ; parce que rappelant avec acuité les différents personnages que nous jouons nous-même dans le film de notre vie, au quotidien. À ce jeu, Halima Gadji avait su exceller, retransmettant avec saveurs, ce que pouvait ressentir ‘’Marième Dial’’, dans sa condition de « Maîtresse d’un homme marié ».

Le succès était arrivé. Mais selon Halima, les acteurs n’en profitaient pas. Au point pour l’actrice de décider de quitter la série. C’est sur son Instagram story que l’actrice et mannequin, a donné les raisons de ce ‘’divorce’’. « Si je ne vis pas de mon art, autant arrêter. (…) je suis une artiste, j’ai choisi de faire ce métier par amour, par passion… mais aussi pour gagner ma vie. (…)Je suis une artiste qui travaille et qui mérite d’être payée et respectée » avait écrit en l’occurrence Halima Gadji.

Des propos qui laissaient entendre que malgré le succès de la série, les rémunérations des acteurs laissaient à désirer. Pis, ils seraient si insuffisants, que la star aurait des difficultés à faire face à des obligations quotidiennes. « Être une « star » et avoir des problèmes à payer mon loyer ou mes factures, à quoi ça sert » avait-elle publié en substance. Pour Gadji, il n’était nullement question pour elle de faire des compromis, au point d’en être réduite à lancer des « SOS pour qu’on lui paye ses médicaments ou son loyer ». ‘’Marième Dial’’ avait donc décidé de quitter ‘’Cheikh Diagne’’, son amant et …la série.