Marodi est une société de production audiovisuelle créée en 2013. Une société de production qui depuis plusieurs années maintenant, produit des séries avec plus ou moins de succès. En tous cas, la série « Maitresse d’un homme marié », produite dès Janvier 2019, fait un carton sur les différentes chaînes de télévision sénégalaises et sur la chaine YouTube de la maison de production, Marodi TV. Seulement récemment, l’actrice principale de la série, Halima Gadji, faisait des révélations sur la qualité des rémunérations faites aux acteurs de la série. Et ce Mardi, Serigne Massamba Ndour, directeur de Marodi livrait sa part de vérité.

Marodi n’a aucun problème avec Halima Gadji

Il y a quelques jours, l’actrice sénégalaise, Halima Gadji, claquait la porte au nez de la série à succès, « Maitresse d’un homme marié », elle serait de ce fait absente de la saison 3 de la série. Halima Gadji, actrice principale, avait expliqué son départ par le fait que les émoluments payés aux acteurs pour le tournage de la série leur permettaient à peine de vivre décemment.

Halima avait ajouté, lançant son hashtag « #jevisdemonart », qu’elle ne voulait pas se retrouver à être réduite à demander assistance à ses fans pour pouvoir, par exemple faire face à des urgences médicales. Une sortie appuyée, par d’autres acteurs sénégalais comme Myriam Ndior de la série ‘’Belle-Mère’’ et Soulemane Seye Ndiaye de la série ‘’Golden’’.

Mais ce mardi, le patron de Marodi, la maison de production de la série, Serigne Massamba (Mass) Ndour, montait au créneau pour apporter « des éclaircissements » aux propos de Gadji. Selon, Mass Ndour, la sortie de Gadji était un mauvais procès fait à la série, et notamment à Marodi. Car avait-il tenu à préciser, sans en révéler les montants exacts, les cachets des acteurs auraient été « multipliés par 20, par 10 minium, (…) entre 2016 et maintenant ».

En tout état de cause, le producteur a rappelé que malgré les difficultés économiques inhérentes à la crise sanitaire pendante, Marodi, n’a « aucun problème de cachets avec Halima Gadji ». La maison de production ayant mis un point d’honneur à remplir ses engagements financiers vis-à-vis de l’actrice.