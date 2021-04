Depuis quelques jours, la toile africaine est en émoi avec le mariage de l’influenceuse camerounaise Émilia Mvemba, plus connue sous le nom de Coco Emilia. Un mariage glamour, chic, mais aussi romantique qui a conquit le coeur de nombreuses femmes dont celui de l’une de ses anciennes ennemies, Nathalie Koah.

Cette dernière, également influenceuse et camerounaise, avait longtemps entretenu des relations houleuses avec sa consoeur. Relation qui s’est grandement apaisée au point de se transformer en amitié après l’émission de téléréalité ivoirienne « Les lifeuses ». « Les clashs existaient bel et bien. C’était réel. Mais nous avons compris certaines choses. Aujourd’hui il n’y a plus de clashs. Nous unissons nos forces pour avancer dans un projet commun» avait déclaré Nathalie Koah.

À l’occasion de son mariage, après la visite à elle rendue avec Emma Lohoues, elle a décidé de la féliciter à travers un message émouvant publié sur la toile : « À la plus magnifique des mariées Émilia Mvemba , mes vives Félicitations . Une cérémonie parfaitement orchestrée, des rires et de l’émotion en pagaille , quel délice : BRAVO. Je vous souhaite Francis et toi d’être heureux très longtemps dans une merveilleuse vie à deux qui saura vous correspondre » a déclaré Nathalie Koah.