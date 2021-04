Facebook continue d’être l’une des entreprises les plus puissantes de l’espace numérique mondial. Une puissance qui a valu à la compagnie de représenter le ‘’F’’ dans l’acronyme désignant les ‘’Géants du Web’’ : GAFA. Et parce que Facebook est une entreprise en vue, et que s’attaquer à son fondateur et directeur général, c’est comme s’attaquer à Facebook ; la compagnie ne lésinait pas sur la sécurité qu’elle accordait à Mark Zuckerberg. De fait, le budget pour la sécurité du milliardaire n’avait cessé de monter, jusqu’à atteindre pour l’année écoulée un sommet jamais égalé.

23 millions de dollars pour sa sécurité…

En Avril 2018, Facebook dans un communiqué publiait : « En raison de la grande visibilité de notre société, notre comité de rémunération et de gouvernance a autorisé un «programme de sécurité globale» pour M. Zuckerberg afin de répondre aux problèmes de sécurité dus à des menaces spécifiques à sa sécurité découlant directement de son poste de fondateur, président et PDG ». Le programme en question avait connu depuis 2016 des montées fulgurantes en puissance passant de 4.9 millions en 2016 à 10.4 millions deux ans plus tard, l’année du communiqué.

Et parce que les grandes entreprises technologiques doivent déclarer à la SEC combien elles dépensent en coûts de sécurité, Facebook avait expliqué que : « Nous avons besoin de ces mesures de sécurité dans l’intérêt de l’entreprise en raison de l’importance de M. Zuckerberg pour Facebook, et nous pensons que les coûts de ce programme de sécurité global sont appropriés et nécessaires ». La SEC, Securities and Exchange Commission, est l’organe de contrôle et de régulation des Marchés financiers.

Mais en 2020, révélait la presse américaine, le budget pour la sécurité de Zuckerberg, a connu un pic sans précédents. 23 millions de dollars, c’est le montant total des dépenses effectuées par Facebook pour la sécurité de son Président fondateur. Une somme dépensée pour assurer la protection de Zuckerberg, lors de ses déplacements, celle de sa famille, et bien entendu de ses résidences.

Cependant, ces coûts, selon des analystes, auraient connu cette hausse vertigineuse en raison de la crise sanitaire mondiale. Mais également parce que l’année 2020 a été celle des campagnes et élections présidentielles aux USA.