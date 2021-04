Depuis Abidjan où il s’est rendu il y a quelques jours, l’artiste béninois Fanicko a donné à ses fans un avant-goût d’un projet de featuring. Dans une vidéo sur sa page Facebook, on le voit en studio avec l’artiste ivoirien Kerozen Dj, qui avait dédié une chanson pour la victoire du duo Talon – Talata au cours de la présidentielle, en train d’exécuter une chanson ensemble. Dans l’une de ses publications sur sa page mardi, Kerozen a écrit en langue national fongbé, en affirmant son amour pour le +229, ce qui a suscité l’admiration des internautes béninois qui lui ont rendu la pareille.

Comme dans la publication où il a écrit en fongbé, on entend Kerozen Dj dans la vidéo, chanter dans la même langue et Fanicko en Dioula. « Un mélange culturel puissant, le fon du Bénin chanté par Kerozen, le Dioula de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Burkina Faso chanté par Fanicko » a ajouté l’artiste béninois en commentaire. Il y a quelques jours également, Fanicko avait annoncé le projet d’une collaboration avec Blaaz qui est actuellement en convalescence.

”Nous sommes tous impatients pour ce son”

« Tu me manques beaucoup. Je t’aime mon frère Blaaz. Reviens-nous vite en forme, on frappe un bon son pour l’Afrique ‘’Nous sommes tous impatients pour ce son ! », avait posté l’artiste sur sa page Facebook. A cette demande de Fanicko, la réponse de Blaaz ne s’était pas fait attendre :« Toi aussi, élément. On se revoit bientôt pour nos aloco’s party, billards et surtout un nouveau hit comme à l’ancienne » a-t-il écrit sur sa page officielle.