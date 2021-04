Le Nigéria fait face à de multiples menaces depuis quelques années. Outre les terroristes qui sèment la violence dans le nord du pays, des groupes d’individus armés appelés souvent bandits par les autorités menacent également la stabilité du pays. Ce vendredi, l’armée a annoncé qu’une dizaine de soldats ont perdu la vie dans une attaque.

Les faits se sont déroulés dans le centre du pays, plus précisément dans l’état de Benue. D’après les autorités, ils effectuaient une mission de routine quand l’attaque a eu lieu. Mohammed Yerima, porte parole de l’armée nigériane a expliqué qu’un détachement avait été envoyé très rapidement à leurs collègues attaqués, mais qu’ils n’étaient plus sur les lieux. Leurs corps ont finalement été retrouvés un peu plus tard.