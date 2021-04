Au Nigéria, les plus grandes fortunes du pays pèsent plusieurs milliards de dollars. Le plus riche d’entre eux s’appelle Aliko Dangote. Selon le site nigérian Legit, sa fortune est de 11,3 milliards de dollars. Celui qui est également l’homme le plus riche d’Afrique a fait fortune en commercialisant le ciment et le sucre. Il est le visage de Dangote Group, le plus grand conglomérat d’Afrique occidentale et l’un des plus puissants du continent.

Folorunso Alakija est la femme la plus riche du pays

Dangote, 63 ans, reste depuis plusieurs années la première fortune du continent. L’homme d’affaires devance Mike Adenuga. Le fondateur de Globacom est la deuxième fortune du Nigéria. Il pèse 6,1 milliards de dollars. M Adenuga, 67 ans, a bâti sa fortune dans la production pétrolière et les télécommunications. A la troisième place de ce classement de milliardaires nigérians figure Abdulsamad Rabiu.

Il pèse 4,8 milliards de dollars. L’homme est le fondateur de BUA Group, un conglomérat nigérian actif dans la production de ciment, le raffinage du sucre et l’immobilier. Quant à la femme la plus riche du pays, elle s’appelle Folorunso Alakija et a fait fortune dans le pétrole. Elle possède Famfa Oil Limited, une société pétrolière partenaire de Petrobras et de Chevron.