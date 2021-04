Le monde des forces de l’ordre, c’est connu, est un milieu dominé par la gente masculine, presque machiste. Certes des femmes valeureuses et vaillantes arrivaient à s’y faire une place de choix, mais elles n’étaient pas nombreuses. Seulement 28,6 % des effectifs policiers au Royaume Uni étaient des femmes. Beaucoup d’entre elles, soit n’arrivaient pas au terme de leur formation et abandonnaient, ou démissionnaient quelques temps seulement après leur intégration. Ce fut le cas de cette anglaise de l’Essex qui, après avoir abandonné l’uniforme, a trouvé une occupation pour le moins lucrative.

Plus de 100 000 mille euros par mois…

Charlotte Rose, a 27 ans. La jeune anglaise, après avoir intégré les forces de police britannique, y avait fait ses armes une année avant de démissionner. Elle n’était pas arrivée à supporter, selon la presse britannique, « l’environnement à dominante masculine » qui y régnait. En 2016, désœuvrée et avec beaucoup de temps libre à occuper ; la jeune femme avait, plus par amusement que par autre chose, suivi une de ses amis dans un de ses projets : Prendre des photos d’elle et rejoindre OnlyFans, une plateforme en ligne de publications d’images.

Mais le succès a tout de suite été au rendez-vous pour Charlotte, qui aujourd’hui se fait 94000£ par mois soit un peu plus de 100 000 euros par mois et plus d’un million d’euros par an. Son gain mensuel à lui seul, représentait 2.5 fois le salaire annuel un officier supérieur de la police. Le secret de Charlotte, c’était des photos d’elle en petites tenue ou tenues très légères.

Mais avait confié le désormais célèbre modèle ; elle faisait en sorte que ses photos malgré leur caractère coquin, ne jurent pas avec ses valeurs morales très strictes. « J’ai fixé une limite à ne jamais franchir. Je crée du contenu que je serais heureuse que les gens voient et dont je n’aurai pas à avoir honte s’il sortait et que la famille et les amis le voyaient » avait-elle déclaré à la presse locale.

OnlyFans est un site d’abonnement qui permet aux créateurs de contenu de monétiser leur influence. Les créateurs peuvent verrouiller leur contenu derrière un péage de lecture numérique, permettant aux fans d’y accéder moyennant un abonnement mensuel ou un pourboire unique. Le site compte plus de 30 millions d’utilisateurs enregistrés et plus de 450000 créateurs de contenu. Depuis le lancement d’OnlyFans en 2016, le site aurait versé plus de 600 millions de dollars aux créateurs.