Dans ce qu’elle qualifie de « génocide » et de « crime contre l’humanité » dans le traitement infligé par Pékin aux minorités du Xinjiang, principalement les Ouïghours, l’administration Biden a sanctionné des dirigeants chinois. Depuis Trump, Washington avait également infligé des sanctions à l’encontre de plusieurs dirigeants chinois accusés d’atteintes aux droits de l’Homme contre la minorité musulmane ouïghoure au Xinjiang. Ces sanctions étaient venues s’ajouter au bras de fer commercial dans lequel l’administration Trump avait imposé des restrictions à plusieurs multinationales chinoises.

Tout récemment, des ONG ont porté plainte à Paris contre quatre multinationales de l’habillement qu’elles accusent de « recel de travail forcé et de crimes contre l’humanité » en référence aux Ouïghours. En dépit de cette guerre commerciale que Washington mène à l’endroit de Pékin et les sanctions diplomatiques concernant le traitement de la minorité, les exportions du Xinjiang, région chinoise dans laquelle sont situés les Ouïghours, vers les USA ont plus que doublé au cours des trois premiers mois de 2021.

Une augmentation de 113% comparée à 2020

D’après le South Morning China Post qui a rendu publique l’information, les importions américaine depuis cette région chinoise ont augmenté de 113%, comparée à la même période en 2020. Selon les chiffres des douanes chinoises, les exportations ont ainsi atteint la somme 64,4 millions de dollars. Comparées encore aux chiffres de 2019, les exportations du Xinjiang vers les USA ont également connu une augmentation de 46,5%, si on allait justifier les chiffres de 2021 par un recul de nombreux secteurs dans le monde en raison de la situation sanitaire.

De nouvelles restrictions américaines

Selon des avocats du cabinet américain Faegre Baker Daniels qui se sont confiés au South Morning China Post l’augmentation des importations américaines pourrait amener Washington à prendre de nouvelles mesures pour étendre les restrictions à d’autres produits du Xinjiang aux USA. Pour les avocats, il se peut que « toutes les marchandises fabriquées et/ou produites au Xinjiang soient interdites à l’importation à moins que [le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis] ne détermine que l’importateur officiel s’est entièrement conformé aux directives encore écrites sur le travail forcé ».