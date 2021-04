Au Sénégal depuis quelques heures, l’actualité politique est autour du code électoral. Non pas parce que des élections se profilent à l’horizon, mais parce qu’une réforme importante au code électoral est remise en question. Un débat qui aura certainement au Sénégal de fortes répercussions sur les joutes électorales générales de 2024. En attendant, le porte-parole du Gouvernement du Sénégal, Oumar Guèye, intervenait ce jeudi sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO.

« Le Sénégal est un pays de démocratie…éprouvée »

Jeudi 29 Avril, sur une offensive de l’USL, l’Union sociale Libérale de Me Abdoulaye Tine, la Cour de Justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, (CEDEAO) statuait sur une importante réforme apportée au code électoral sénégalais. La cour sous-régionale a déclaré que la loi n° 2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du Code électoral et relative au parrainage, était contraire « au principe de la libre participation aux élections ». Elle avait demandé en substance au Gouvernement Sall de purement et simplement la « supprimer ».

C’était donc contre cette décision que jeudi également, Oumar Guèye, au nom de la présidence, s’est insurgé. Pour le Porte-parole du gouvernement, cette réforme n’était certainement pas tombée « du ciel ». Elle était, avait poursuivi M. Guèye , le fruit de larges consultations « politiques et sociales » et avait fait « l’objet d’une loi ». Un processus qui selon l’officiel sénégalais était la résultante d’une longue tradition de démocratie au Sénégal ; puisqu’« au Sénégal on vote depuis (…) plus d’un siècle ».

En outre avait tenu à préciser Oumar Guèye, la réforme sur le parrainage était intervenue pour mettre fin à des désordres et des dysfonctionnements dans l’organisation des élections dans le pays. Selon M. Guèye, sans cette réforme sur le parrainage, les élections présidentielles pourraient prendre jusqu’à plusieurs jours pour leur déroulement. Et ce, au regard du nombre excessif de candidats, « 139 (…) selon les estimations ». En résumé, la loi n’était nullement contraire au principe de démocratie, et le Sénégal n’avait pas de leçons à recevoir puisque « le Sénégal est un pays de démocratie, (…) de démocratie éprouvée ».