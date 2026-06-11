Mondial 2026 : Trump crée la surprise et n'assistera pas à l'ouverture

Le président américain Donald Trump ne serait pas présent vendredi 12 juin à Los Angeles lors du match d’ouverture des États-Unis contre le Paraguay, premier match du Mondial 2026 disputé sur sol américain. C’est le secrétaire d’État Marco Rubio, accompagné des secrétaires aux Transports et à la Sécurité intérieure, qui représentera l’administration américaine à cette rencontre. Une absence notable pour le premier match joué aux États-Unis, qui rompt avec l’habitude des dirigeants d’honorer de leur présence les grandes compétitions sportives organisées sur leur sol.

Depuis que la FIFA a réservé le match d’ouverture au pays organisateur à partir de 2006, les chefs d’État hôtes ont systématiquement assisté au premier match de leur sélection nationale. Dilma Rousseff était dans les tribunes au Brésil en 2014, Vladimir Poutine à Moscou en 2018, et l’émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani à Doha en 2022. Trump s’écarte de cet usage diplomatique en choisissant de déléguer sa représentation pour les deux premières rencontres impliquant les États-Unis comme pays coorganisateur.

Rubio en tête de la délégation américaine

C’est le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio qui assistera au match opposant les États-Unis au Paraguay, vendredi à Los Angeles. Selon un communiqué du département d’État, la délégation comprendra également le ministre des Transports Sean Duffy et le ministre de la Sécurité intérieure Markwayne Mullin. Le porte-parole Tommy Pigott a indiqué que la Coupe du monde « marque un tournant pour l’administration, soulignant le leadership et l’hospitalité américains auprès d’un public mondial au moment où le pays célèbre son 250e anniversaire ».

Trump réservé pour la suite du tournoi

Trump a dit son intention d’assister à quelques rencontres du Mondial. Interrogé dans le Bureau ovale par un journaliste, il a répondu : « J’irai, j’irai », sans préciser ni la date ni le match visé. La première Coupe du monde à 48 équipes de l’histoire a débuté ce jeudi 11 juin à Mexico avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. La finale est prévue le 19 juillet à New York.