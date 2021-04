La compagnie maritime néerlandaise dont les membres ont été enlevés sur leur navire Davide B au large du Bénin le 11 mars 2021 a annoncé que l’ensemble de l’équipage a été libéré par les pirates. L’information a été donnée dans la soirée du mercredi 14 avril via un communiqué qui rassure que les 15 membres de l’équipage sont en sécurité.

L’incident s’était produit alors que les marins naviguaient à 389 kilomètres au sud de Cotonou avec leur navire qui transportait des produits chimiques. Selon le communiqué signé de la fondatrice de la compagnie, Chiara de Poli, « les 15 membres d’équipage kidnappés sur leur navire Davide B dans le golfe de Guinée le 11 mars dernier ont été libérés et sont maintenant en sécurité ».

Rappelons que selon un rapport du bureau international maritime, 130 des 135 enlèvements de marins se sont produits dans le Golfe de Guinée en 2020. « Les marins sont sains et saufs et peuvent retourner dans leurs familles en Europe de l’Est et aux Philippines et commencer à se remettre de cette expérience traumatisante », a indiqué Chiara de Poli.