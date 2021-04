La cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbénou confirme la réélection de Patrice Talon. La haute juridiction a proclamé mercredi 21 avril 2021, les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 11 avril dernier. Le juge constitutionnel a indiqué n’avoir reçu aucun recours en provenance des autres duos présents dans la course à la présidentielle.

C’est avec une forte présence militaire dans les environs de la cour constitutionnelle que Joseph Djogbénou et ses pairs ont confirmé la réélection de Patrice Talon, comme nouveau Président de la République du Bénin pour les cinq prochaines années. A en croire l’ancien avocat personnel du candidat réélu chef de l’Etat, « le duo Patrice Talon/Mariam Talata est respectivement élu Président de la République et vice-Présidente ».

Elu lors du scrutin présidentiel du 11 avril dernier au premier tour avec 86,30% des suffrages exprimés, le duo de la mouvance devance les autres duos en lice à savoir Alassane Soumanou/Paul Hounkpè et Corentin Kohoué/Irénée Agossa, qui ont respectivement obtenu 11,37% et 02,34% des suffrages. Patrice Talon et sa colistière prêteront serment le 23 mai 2021 prochain.