L’élection présidentielle française aura lieu l’année prochaine (2022) et les candidats affutent déjà leurs armes. Certains hommes politiques essaient de mettre en avant une image moins politique et plus humaine, afin de se faire plus proche des électeurs. C’est le cas de Marine Le Pen, présidente du parti d’extrême-droite français, Rassemblement National.

Elle a confié ne pas avoir été très stricte

La femme politique âgée de 52 ans a l’intention de se défaire de l’image habituelle, d’une personne dure qu’elle renvoie dans les médias. Pour cela, elle a accordé une interview au média français Valeurs actuelles, le jeudi 08 avril 2021, au cours de laquelle elle a parlé de ses enfants, mais aussi de ses passions. La conseillère régionale des Hauts-de-France semble être, du moins, une quinquagénaire ordinaire. Concernant l’éducation de ses enfants, elle a confié ne pas avoir été très stricte surtout lorsqu’il s’agit de la télévision. Ses trois enfants, à l’instar des jeunes d’aujourd’hui, ont une préférence pour les réseaux sociaux, où ils peuvent avoir l’information en différé.

« Des paroles qui parfois peuvent évidemment être des paroles de haine »

Quand le journaliste l’a interrogée sur le style musical du rap, Marine Le Pen a dit ne pas être contre. Cependant, elle a fustigé les paroles qui véhiculent des messages de violence ou de haine et qui sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. « Ils écoutent du rap, certes. Moi ce n’est pas le rap, par principe, qui me pose un problème ce qui me pose un problème c’est à l’intérieur de ce style musical des paroles qui parfois peuvent évidemment être des paroles de haine, de violence, des paroles d’incitation à la violence. Et ça c’est évidemment une inquiétude pour tous les parents » a-t-elle déclaré.