Philip Mountbatten, duc d’Édimbourg, plus connu sous le nom de prince Philip s’est éteint hier, vendredi 09 Avril à l’âge de 99. La nouvelle a très rapidement fait le tour de la toile après l’annonce de sa famille. Dans un communiqué publié hier même, la famille royale a annoncé la triste nouvelle. « C’est avec un profond chagrin que sa majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, son altesse royale le prince Philip, duc d’Edimbourg » a informé la famille royale.

Très rapidement des personnalités du monde ont rendu un vibrant hommage à cette personnalité très connue du monde politique. Les anciens présidents américains Trump, Obama, Bush et l’actuel Président Joe Biden font partie des personnalités qui lui ont rendu hommage comme nous vous l’avions annoncé dans un précédent article. Dans un télégramme adressé à la Reine Elisabeth II, le Pape François a également rendu hommage au Prince Philip.

Attristé par la nouvelle de cette perte, le Pape François a présenté ses condoléances à la famille royale. “Triste d’apprendre la mort de votre mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg , Sa Sainteté le pape François présente ses sincères condoléances à Votre Majesté et aux membres de la famille royale” peut-on lire dans le message. «Sur vous et sur tous ceux qui pleurent sa perte dans l’espérance certaine de la résurrection, le Saint-Père invoque les bénédictions de consolation et de paix du Seigneur», a poursuivi le souverain pontife.