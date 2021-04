Si on s’en tient aux résultats provisoires annoncés par la Commission électorale béninoise, c’est presque un plébiscite pour le président sortant Patrice Talon. L’ex homme d’affaires candidat à sa propre succession, récolte avec sa colistière Mariama Talata Chabi Zimè 86,37% des suffrages exprimés lors de la présidentielle du 11 avril 2021. Le duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Hounkpè arrive très loin derrière avec 11,29%. Le dernier duo composé de Corentin Kohoué et d’Iréné Agossa, ferme la marche avec seulement 02,35% des suffrages exprimés. Corentin Kohoué annonce pour demain matin une conférence de presse.

« J’animerai une conférence de presse demain matin, en compagnie de mon colistier Iréné Agossa » peut-on lire sur la page Facebook de l’ancien préfet des départements du Zou et des Collines. Si la Cour constitutionnelle confirmait les résultats provisoires du scrutin, ce serait une première dans l’histoire politique du Bénin depuis la Conférence nationale des Forces Vives de la Nation de 1990.

Jamais un président n’avait obtenu 86% des suffrages exprimés au premier tour depuis 1991

Jamais un président n’avait obtenu 86% des suffrages exprimés au premier tour des élections présidentielles au Bénin. Même Boni Yayi en 2011 n’avait pas gagné par une si large marge au premier tour. Il avait obtenu 53,14% contre 35,64% pour Me Adrien Houngbédji son principal challenger de l’époque. Toutes les autres élections depuis 1991 avaient connu leur épilogue au second tour.

Notons cependant que le chef de l’Etat Patrice Talon partait avec la faveur des pronostics puisqu’il n’avait pas devant lui des poids lourds de l’opposition à l’image de Sébastien Ajavon et autre Komi Koutché. L’actuel locataire du palais de la Marina bénéficiait aussi du soutien de deux grands blocs politiques (Union Progressiste,Bloc Républicain) et les partis non négligeables comme le PRD, l’UDBN, Moele-Bénin etc.