L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a évoqué lors d’une rencontre avec le Secrétaire Général du FPI son retour dans son pays après son acquittement définitif à la CPI. Il ressort de leur rencontre que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire est suspendu aux dispositions que le Greffe de la CPI est entrain de prendre en vue de son retour sécurisé au pays. Lire ci-dessous le communiqué.

Communiqué

Les samedi 03 et dimanche 04 avril 2021, son Excellence le Président Laurent GBAGBO, Président du Front Populaire Ivoirien (FPI) a eu des séances de travail avec le Secrétaire Général du Parti, le Docteur ASSOA Adoua, à Bruxelles (Belgique).Au menu des échanges entre les deux personnalités, outre les sujets liés à l’actualité nationale et à la vie du Parti, les deux hommes ont abordé la question du retour, en Côte d’Ivoire, du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé GOUDE, après la confirmation de leur acquittement par la Chambre d’Appel de la Cour Pénale Internationale (CPI), le mercredi 31 mars 2021. A l’issue des discussions, le président Laurent GBAGBO et son Secrétaire Général ont convenu de s’en remettre aux dispositions que le Greffe de la CPI est entrain de prendre en vue du retour sécurisé du président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé GOUDE en Côte d’Ivoire, ainsi qu’il en a été instruit par les juges de la Chambre d’Appel, le 31 mars 2021.

Dans cette attente, le président Laurent GBAGBO tient à renouveler ses vifs remerciements et son infinie gratitude aux militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du FPI, au peuple de Côte d’Ivoire, aux membres de la diaspora ivoirienne et africaine, aux dirigeants africains, aux démocrates ivoiriens et africains, aux intellectuels ivoiriens, africains, français et du monde entier, aux organisations politiques et de défense de droit de l’Homme, aux communautés religieuses, aux artistes ivoiriens et africains, aux médias ivoiriens, africains et européens qui se sont constamment mobilisés pour le triomphe de la vérité et du droit.Le président Laurent GBAGBO assure ses compatriotes qu’il sera parmi eux incessamment.Fait à Bruxelles le 05 avril 2021Dr ASSOA AdouSecrétaire Général du FPI