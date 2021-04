En Russie, deux diplomates de l’ambassade de Bulgarie à Moscou ont été expulsés. Une annonce confirmée plus tard par le ministère russe des Affaires étrangères. Ces derniers ont été nommés personae non gratae, et ne sont donc plus les bienvenus sur le territoire. Tous deux disposent de 72 heures au total, afin de quitter le pays.

C’est ce 20 avril que l’ambassadeur bulgare Atanas Krystine a été invité à se rendre au ministère russe des Affaires étrangères, ou les autorités lui ont confirmé que le Premier secrétaire du service consulaire et le premier secrétaire du service du commerce et des affaires économiques de l’ambassade se devaient de vite quitter la Russie.

2 diplomates bulgares expulsés de Russie

Une décision qui s’explique toutefois par une première prise de décision bulgare, il y a quelques semaines. En effet, deux employés de l’ambassade russe à Sofia ont été expulsés, accusés d’espionnage. Une décision injustifiée pour Moscou qui a donc décidé de répondre à cette prise de décision unilatérale.

salve d’expulsion de représentants du Kremlin

Une nouvelle épine dans le pied pour la Russie qui voit deux de ses représentants être à nouveau expulsés. En Europe, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne ou encore l’Albanie et plus récemment la République Tchèque ont décidé de sévir à l’encontre de Moscou. L’affaire Navalny et les tensions en Ukraine y seraient pour beaucoup.