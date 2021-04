Fin de cavale au Sénégal pour le présumé capitaine Alioune Ndiaye, qui n’est rien d’autre qu’un imposteur. De nationalité gambienne, l’homme se faisait appeler le capitaine Alioune Ndiaye, nouveaux commandant de la section de recherche de Colobane, une ville du Sénégal. Il profitait de ce titre de capitaine autoproclamé pour faire taire ses victimes. D’après le journal Source A, l’homme se servait de ce titre pour attirer à lui des femmes avec qu’il entretient des intimités et en profite pour prendre les images de la scène afin de les faire chanter après.

Avec les images en sa possession, il menaçait les victimes de les publier sur les réseaux sociaux si elles n’obéissaient pas à ses ordres. Parmi les nombreuses victimes qu’il a réussi à faire, une d’entre elle, une lycéenne, avait porté plainte contre lui au commissariat central de Baol, après en avoir eu assez de ses chantages. « Nous étions des amis sur Facebook. Il a monté mes photos avec d’autres photos, à caractère pornographique avant de les envoyer. Ensuite, il a menacé de les divulguer si je ne lui envoyais pas mes vidéos nues. J’ai exécuté sa demande » a confié la lycéenne de Diourbel.

Selon les propos de cette dernière rapportés par Source A, le faux capitaine exigeait également d’elle des appels vidéos dans l’objectif de voir sa nudité. Toutefois, ce capitaine sans équipe n’aura pas réussi à perpétuer ses actions. Il s’est finalement fait prendre dans les mailles du filet du Commissariat de Diourbel grâce à la collaboration de la Brigade territoriale de Diamniadio et de Dakar.

Accuser d’usurpation de fonction et collecte d’images à caractère sexuel.

Après son arrestation, il a lui-même reconnu tous les faits et en a même donné ces détails. « Les amants de mes contacts m’appelaient parfois et menaçaient de me traduite en justice. Ainsi pour leur montrer que je n’avais peur de rien, je me présentais comme le capitaine Alioune Ndiaye, commandant de la SR de Dakar », a-t-il expliqué lors de son interrogatoire. Déféré mardi, il est mis en accusation pour usurpation de fonction et collecte d’images à caractère sexuel.