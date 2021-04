La compagnie du milliardaire américain Elon Musk, Space X, a signé un contrat avec l’agence spatiale américaine, la NASA. Il s’agit en effet d’une mission qui se dirigera prochainement vers la lune. L’information a été donnée hier vendredi 16 avril 2021, par cette dernière qui a indiqué avoir confié à l’entreprise de l’homme d’affaire, le développement de son système d’alunissage, qui permet d’arriver sans encombre sur la lune.

Un lanceur capable de transporter d’énormes cargaisons

« Aujourd’hui, je suis très enthousiaste, et nous sommes tous très enthousiastes d’annoncer que nous avons attribué à SpaceX le développement de notre système d’alunissage » a fait savoir la responsable de ce programme à la NASA, Lisa Watson-Morgan. Notons que Space X est une société spécialisée dans le domaine spatial et a présenté, il y a quelque temps, sa fusée Starship. Cette dernière est en effet, un lanceur qui est capable de transporter d’énormes cargaisons et des équipages sur de longues distances dans l’espace.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la compagnie s’occupe de l’envoie d’une mission spatiale vers la lune. En 2021, elle est devenue la toute première entreprise privée à transporter sans problème une équipe sur la station spatiale internationale.