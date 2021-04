Plusieurs mois après l’apparition du coronavirus (covid-19), des vaccins ont été mis au point pour lutter contre la maladie. Cependant, même si leur efficacité a été prouvée, certains suscitent les inquiétudes des autorités sanitaires à cause de leurs effets secondaires. Durant des campagnes de vaccination, plusieurs cas de personnes avec des caillots sanguins ont été remarqués.

Il utilise la même technologie que le vaccin d’AstraZeneca

Le vaccin russe Spoutnik V semble néanmoins se démarquer de ces derniers, puisqu’il ne cause pas de thromboses d’après les autorités. L’information a été donnée par l’institut russe ayant développé ce vaccin, Gamaleïa, qui s’appuie sur les essais cliniques déjà réalisés. « Une analyse complète des effets indésirables lors des essais cliniques et au cours de la vaccination de masse avec le Spoutnik V a montré qu’il n’y avait pas eu de cas de thrombose veineuse cérébrale » a-t-il indiqué. Notons qu’il s’agit là d’un point de plus en faveur du Spoutnik V, qui utilise la même technologie (adénovirus) que les vaccins d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson (Janssen), responsables de plusieurs cas même mortels de thromboses.

Parmi ces derniers, c’est le vaccin d’AstraZeneca qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Son utilisation a été suspendue dans plusieurs pays européens, à cause de ces cas limités mais graves de thromboses. Hier mercredi 14 avril 2021, le Danemark a annoncé ne plus l’utiliser dans ses campagnes de vaccination.