Au Bénin, le président sortant Patrice Talon affronte demain dimanche 11 avril, deux duos de candidats dans le cadre des élections présidentielles. Le chef de l’Etat qui a assidument battu campagne est accusé par l’aile dure de l’opposition béninoise d’avoir choisi ses adversaires. En effet, ils estiment que les duos (Alassane Soumanou Djemba-Paul Hounkpè et Corentin Kohoué-Irénée Agossa) ne font pas le poids face à l’ex magnat du coton. Le directeur de la communication à la présidence de la République ne fait pas sienne ces arguments.

Ce n’est pas sa faute

Il estime que son patron n’est pas responsable de la non-participation de cette variante de l’opposition à la prochaine élection. « Ce n’est pas de sa faute si des personnes se sont arrangées pour ne pas être de la compétition » a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji qui répondait aux questions du magazine Le Point Afrique. Patrice Talon affronte ceux qui ont bien voulu faire le jeu républicain et essaient de conquérir le pouvoir par les urnes et non pas en provoquant un chaos dans le pays, a t-il poursuivi.

En effet, le communicant, accuse les responsables de l’aile dure de l’opposition d’être des résistants qui se mettent hors de la loi et dont l’agenda, visiblement est de semer la violence, la haine dans le cœur des populations béninoises pour les opposer les unes aux autres. De toutes les façons, même si leurs candidats avaient été dans la course au scrutin de dimanche prochain, Patrice Talon n’aurait aucun mal à les battre assure M Houngbédji.

“Il s’est préparé dès lors qu’il a décidé d’être candidat“

« Fort du bilan élogieux qui est le sien, le président s’est préparé dès lors qu’il a décidé d’être candidat, à affronter n’importe quelle personnalité : quelle que soit sa taille, quelle que soit son envergure, quels que soient ses moyens. Mais sincèrement, il aurait remporté haut la main devant n’importe quel candidat » a déclaré le directeur de communication à la présidence de la République. Wilfried Léandre Houngbédji a également parlé des violences signalées dans certaines localités du pays.

Il confirme qu’il y a eu des dégâts matériels et la « mort d’un chasseur identifié comme étant nigérian, abattu ». Les manifestants étaient de son point de vue, des « badauds, des chasseurs traditionnels, venus de pays voisins à l’instigation de politiciens qui se sont retrouvés pour une raison ou pour une autre à l’étranger… ». L’armée est intervenue pour faire régner l’ordre, informe t-elle.