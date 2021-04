L’Université du Kentucky, un état dans le sud-est des USA, est sans conteste parmi les meilleures universités pour apprendre et jouer au Basketball. L’Université est également l’une des plus grosses pourvoyeuses d’effectifs et de talents à la Nation Basketball Association(NBA). Ce vendredi les instances dirigeantes de l’université et notamment l’équipe de basketball, ont tenu à annoncer et à rendre hommage à Terrence Clarke, un de leurs meilleurs espoir, disparu ce jeudi dans un accident de voiture.

« Nous sommes tous sous le choc »

Terrence Clarke, 19 ans était considéré comme l’un des meilleurs espoirs de l’équipe. Il s’était rendu il y a peu à Los Angeles pour participer aux tests de recrutement en NBA. Et le fait que, le basketteur y était considéré selon les critiques comme « un choix potentiel de premier tour », après seulement une seule saison avec les ‘’Wildcats du Kentucky’’, l’équipe de basketball de l’Université, montrait l’étendue de ses potentialités.

Jeudi dans la soirée, c’est l’entraineur de l’équipe, le célèbre John Calipari, qui dans un communiqué avait annoncé la disparition du jeune basketteur. « Un jeune que nous aimons tous vient de perdre la vie trop tôt. (…) Terrence Clarke était un magnifique enfant, quelqu’un qui irradiait tout autour de lui avec sa personnalité, son sourire et sa joie. (…) Et entendre que nous l’avons perdu est tout simplement difficile à comprendre pour nous tous en ce moment. Nous sommes tous sous le choc ».

Le jeune basketteur avait été admis dabs le programme de l’Université en 2020, mais n’avait pu à cause d’une blessure au genou, participer à toute la saison. C’est seulement en 2021, qu’il avait pu montrer de quoi il était capable. Et huit matchs avaient suffi à l’envoyer à Los Angles se faire classer en NBA.

«Ce sera une période difficile pour tous ceux qui connaissent et aiment Terrence, et je demanderais à tout le monde de prendre un moment ce soir pour dire une prière pour Terrence et sa famille. Qu’il repose en paix » avait ajouté en fin de communiqué, John Calipari.