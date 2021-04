Le 8 janvier, Twitter publiait sur son blog: « Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et en dehors de Twitter ; nous avons suspendu définitivement le compte en raison de la risque de nouvelle incitation à la violence ». C’est par cette publication que le réseau à l’oiseau bleu avait annoncé la suspension du compte de Donald Trump, ancien président des USA.

Une suspension au sujet de laquelle Donald Trump était longtemps resté silencieux. Mais ce Week-end, l’ex président républicain sortait de sa réserve et déclarait que depuis son départ, Twitter se caractérisait désormais par son « ennui ».

« Twitter est devenu très, très ennuyeux »

Donald Trump avant son bannissement en Janvier, était sans conteste parmi les publicateurs les plus fréquents de la plateforme. L’ancien locataire de la Maison-Blanche, avait même érigé ses publications sur le réseau social en norme de communication qui bien souvent rivalisait en exclusivité avec les communiqués officiels de presse. Mais il y avait eu les émeutes au Capitole ; et en janvier Trump se faisait bannir d’un certain nombre de plateformes en ligne. Mais de tous les bannissements, celui de Twitter avait été très certainement, de l’avis Mary Trump, sa nièce, celui qui l’avait le plus affecté.

Mais ce week-end, visiblement remis de sa déconvenue, le président républicain déclarait avec l’aplomb qui lui était coutumier, que « Twitter est maintenant très ennuyeux, beaucoup de gens quittent Twitter. Twitter est devenu très, très ennuyeux ». Mieux selon Donald Trump, ce manque d’intérêt qui déclarait avoir constaté, serait essentiellement de son fait, ou plus explicitement du fait de son bannissement. Car lui Donald Trump aurait en grande partie contribué au succès du réseau social.

« Quand j’ai commencé avec Twitter il y a des années, c’était comme un échec, un concept, une plate-forme médiatique. Et c’est devenu passionnant. Et je pense que j’ai eu beaucoup à voir avec ça, pour être honnête avec toi (l’animatrice Sean Hannity ndlr). C’est devenu très excitant. Et maintenant c’est ennuyeux et ce n’est plus bon. Les gens me le disent » avait tenu à préciser Donald Trump. Entre Mai et Juin, l’ex président devrait lancer son propre réseau social. C’est en tous cas ce qu’avait annoncé fin Mars, Jason Miller, conseiller de longue date et porte-parole de la campagne 2020 de Trump.