La tension monte en Ukraine depuis quelques jours. Des images révélées sur la toile montrent un déploiement militaire du côté russe qui a rapidement inquiété les autorités ukrainiennes qui ont sollicité une réunion d’urgence avec leurs alliés. L’annonce de la mort de 4 militaire ukrainiens tués par les alliés de Moscou a rapidement mis le feu aux poudres. Le président ukrainien a même accusé la Russie de tenter “de créer une ambiance menaçante et de faire pression” sur son pays.

Les USA de Joe Biden qui ne sont pas partis du bon pied avec la Russie de Poutine ont réagi via le porte-parole du Département d’Etat américain : “Notre préoccupation est fondée sur les escalades et les agressions russes dans l’est de l’Ukraine. Bien sûr, nous serions préoccupés par toute tentative de la part de la Fédération de Russie d’intimider ses voisins et nos partenaires, et bien sûr l’Ukraine en fait partie.” ajoutant que les militaires américains présents en Europe se tenaient prêts à intervenir en cas de conflit.

«La Russie n’est intéressée par aucun conflit avec l’Ukraine, encore moins militaire» a répondu le vice-ministre russe des affaires étrangères Andreï Roudenko, à la presse russe. Pour lui, le pouvoir ukrainien tente de compenser sa baisse de popularité en réveillant les tensions avec la Russie. Il est rejoint par le le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov qui déconseille à l’Ukraine toute volonté d’escalade. Toutefois la Russie n’a pas nié les mouvements des troupes sur le territoire russe, affirmant que c’était le droit légitime du pays de déplacer ses formations militaires comme bon lui semblait sur son territoire.