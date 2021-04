Ce proverbe kenyan à l’origine a inspiré la planète et a fait le tour du monde ce qui lui a valu plusieurs traductions en langue anglaise : « An empty pot makes the loudest noise » ; « An empty vessel makes the loudest sound ». La notion du pot est un récipient très utilisé en Afrique pour recueillir surtout de l’eau, servir à boire aux invités et bien d’autres choses. C’est un ustensile de cuisine très important qui symbolise de part sa structure, sa hauteur et les dessins inscrits, l’appartenance culturel des peuples. Mais dans ce proverbe, les anciens ont par contre concentré leur attention sur le pot sans aucun fluide ou sans matrice liquide ou sans liquide tout simplement. C’est un phénomène qu’on observe physiquement et qui s’enseigne même en sciences physiques au secondaire.

Comme vous le savez les proverbes africains transcrivent des phénomènes naturels avec beaucoup de jeux de mots synonymes, antonymes, homonymes en hésitant pas à faire des parallèles avec des phénomènes naturels parmi les humains, les animaux, les objets et l’environnement. Effectivement, les récipients vides exprimés dans cette analogie créent des bruits plus forts que les pots remplis. Le parallèle aussi s’observe aussi dans une chambre vidée de tous les meubles ou autres affaires lorsque l’on déménage et une chambre bien meublée lorsqu’on aménage !

C’est la pièce vidée qui fait le plus de bruit lorsqu’on parle et bien plus fort que dans une pièce bien meublée. Ceci s’explique par le fait que l’air dans un espace vide laisse aisément passer et rebondir les ondes sonores à travers l’espace contrairement à une pièce composée de plusieurs éléments. Les anciens et sages n’appliquent pas uniquement cette analogie au pot vide, ils l’associent aux relations humaines également. Il est en effet connu dans la société des individus peu laborieux mais qui ont l’art de faire résonner leurs propos plus facilement de sorte que cela peut éclipser les activités des autres qui fournissent plus d’efforts.

Comme une trainée de poudre leurs paroles se répandent très vite mais cela ne révèle pas nécessairement une pertinence ou une utilité. D’ailleurs ceux qu’ils éclipsent sont tellement occupés à œuvrer qu’il leur reste peu de temps pour en parler. Les anciens comparent ces personnes peu laborieuses mais aux paroles mielleuse au pot vide dont le bruit est certes très audible mais dénudé de fondements utiles. Alors comme un avertissement, ce proverbe vient rappeler aux héritiers ou ceux qui l’entendent qu’il ne faut pas toujours donner de l’importance au pot vide ou au bruit qu’il fait résonner si fort car il reste vide de sens ou de pertinence.