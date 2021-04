Septième planète en partant du Soleil, Uranus est une terre bien lointaine qui n’a pas vraiment fini de livrer ses secrets. Récemment, des astronomes ont ainsi découvert que cette planète recouverte de glace, émettait des rayons X. Une découverte confirmée par la parution d’un article et surtout, par un communiqué de la NASA.

Dans les faits, c’est le télescope Chandra qui a permis une telle découverte. Une petite surprise donc, même si des rayons X ont été découverts sur absolument toutes les planètes de notre système solaire, à l’exception d’Uranus et de Neptune. De quoi permettre aux scientifiques d’en apprendre davantage au sujet de cette planète bien énigmatique.

Des rayons X émis par Uranus, découverts

Reste à déterminer l’origine de ces rayons X. Certaines hypothèses laissent entendre que ces émissions seraient notamment dues au Soleil, un peu à l’image de ce qui se fait sur Jupiter et Saturne. Les anneaux d’Uranus pourraient également être responsables de ces émissions de rayons X.

Une planète riche et surprenante

En effet, cette planète est entourée de particules telles que des électrons et des protons qui, lorsqu’ils entrent en contact avec ses anneaux pourraient générer des rayons X. Enfin, une troisième hypothèse évoque la possibilité d’aurores. Composée à 83% d’hydrogène, à 15% d’hélium et à 2% de méthane, Uranus a été survolée une seule et unique fois, en 1986, par la sonde Voyager 2.