Aux USA, le président Biden, soucieux d’améliorer l’image d’hospitalité du pays, sapée par les politiques étrangères de Donald Trump et notamment la construction du mur à la frontière mexicaine, avait initié une série de réformes très avantageuses pour les immigrés. Des réformes si avantageuses que le président démocrate avait été taxé de président des immigrés par la presse mexicaine.

Le fait est que le flux migratoire aux frontières a considérablement augmenté, engorgeant les centres de transit et alimentant les réseaux parallèles de passeurs. Ce mercredi, des enfants étaient jetés par-dessus la frontière américano-mexicaine.

Passage clandestin et dangereux de deux fillettes

Pendant quatre ans, Donald Trump a introduit des politiques qui ont rendu beaucoup plus difficile la migration vers les États-Unis. Mais Joe Biden a révoqué certaines mesures d’asile de l’ère Trump et les enfants qui ont été refoulés il y a deux mois sont maintenant en cours de régularisation parce que Biden avec ses réformes a empêché certaines règles d’être appliquées aux enfants immigrants non accompagnés.

Du coup certaines familles préféraient envoyer seuls leurs enfants passer la frontière pour augmenter leurs chances d’entrer aux USA. Et souvent les moyens choisis par faire traverser les enfants étaient pour le moins extrêmes. Ce mercredi, les enfants étaient littéralement jetés par-dessus le mur à la frontière mexicaine. Un mur haut de près de quatre mètres.

Selon une vidéo publiée mercredi par les autorités fédérales, les enfants sont deux enfants équatoriens de 5 et 3 ans, des filles. Les enfants n’avaient de blessures apparentes, mais ont été emmenées à l’hôpital pour y être contrôlées. Les filles, en attendant leur placement par le Département américain de la santé et des services sociaux, devraient pour l’instant rester dans une installation de détention temporaire de la patrouille frontalière.