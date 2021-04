Aux États-Unis, le trésorier d’un comité républicain du sud-ouest du Michigan a été exclu du groupe après qu’il ait avoué ne pas avoir voté pour Donald Trump. Ce dernier s’en était également pris à son manque de discernement concernant le covid-19 et l’absence de mesures concrètes afin de ralentir la propagation de l’épidémie.

Pour Jason Watts, le vote Donald Trump est devenu possible après la mise en place d’un véritable culte de la personnalité. Aux yeux de cet ancien trésorier d’un groupe républicain du Michigan, Trump a bâti son succès non pas grâce à ses victoires politiques, mais en mettant en avant sa personnalité, son idéologie.

Un républicain renvoyé de son comité pour ne pas avoir voté Trump

Ces critiques lui ont d’ailleurs coûté sa place. En effet, le comité du groupe républicain auquel il appartenait a voté à l’unanimité son départ, à 26 votes pour et zéro contre. Un groupe dont il était le membre depuis près de 20 ans. Ces déclarations tapageuses dans le New York Times, dans lequel il affirmait avoir voté pour les candidats indépendants Evan McMullin en 2016 et Jo Jorgensen en 2020, semblent avoir été de trop.

Des critiques contre le culte de la personnalité de Trump

Pour autant, celui-ci a longtemps œuvré en faveur de l’élection de Trump dans son district. S’il affirme avoir réussi à faire la différence entre l’intérêt commun et personnel, il accuse ses anciens compagnons de ne pas avoir fait de même. Sa position vis-à-vis du covid-19 a également été violemment pointée du doigt à l’échelle locale, Watts affirmant que les gens devraient faire plus attention. Dans certains meetings, des dizaines de personnes auraient eu le covid-19.