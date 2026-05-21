Ebola : refusé aux USA, un vol Air France dérouté vers le Canada

Un avion d’Air France reliant Paris à Detroit a été dérouté mercredi 20 mai vers le Canada après un refus d’entrée sur le territoire américain décidé par les autorités des États-Unis. Le vol AF378, qui devait atterrir à l’aéroport métropolitain de Detroit Wayne, a finalement été dirigé vers l’aéroport international Montréal-Trudeau à la demande du service américain des douanes et de la protection des frontières (CBP).

Les autorités américaines auraient estimé qu’un passager originaire de la République démocratique du Congo avait été autorisé à embarquer alors qu’il était concerné par des restrictions sanitaires liées au risque Ebola. Le CBP a indiqué à la chaîne américaine que ce voyageur « n’aurait pas dû embarquer » en raison des mesures mises en place pour limiter les risques de propagation du virus.

Les autorités américaines ont refusé l’atterrissage à Detroit

Le déroutement est intervenu alors que l’appareil approchait de sa destination dans le Michigan. Le vol était opéré conjointement par Air France et Delta Air Lines. Dans une déclaration relayée par la chaîne locale WXYZ, Air France a confirmé que l’avion avait été redirigé vers Montréal après qu’un passager congolais s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis. La compagnie française a précisé qu’« il n’y avait aucune urgence médicale à bord » et qu’elle appliquait les règles d’entrée imposées par les pays desservis.

Aucune autorité américaine n’a affirmé que le passager était atteint du virus Ebola. Les mesures prises concernent les protocoles sanitaires appliqués aux voyageurs ayant séjourné dans certaines zones touchées par les flambées épidémiques en Afrique centrale et de l’Est.

Washington renforce ses contrôles sanitaires

Le déroutement intervient alors que les autorités américaines viennent de durcir leurs règles d’entrée pour les voyageurs en provenance de République démocratique du Congo, d’Ouganda et du Soudan du Sud. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et le Département de la Sécurité intérieure (DHS) ont annoncé cette semaine un renforcement des contrôles sanitaires et des restrictions d’accès au territoire.

Selon une note consultée par CBS News, une nouvelle mesure doit entrer en vigueur jeudi. Elle prévoit que certains vols transportant des passagers venant des pays concernés devront atterrir à l’aéroport international Washington-Dulles, en Virginie, afin de permettre des vérifications sanitaires renforcées.

Les autorités américaines cherchent ainsi à limiter le risque d’introduction du virus Ebola sur le territoire alors que plusieurs foyers épidémiques restent surveillés par les organismes de santé internationaux en Afrique centrale et orientale.