La dernière décision prise par l’actuel locataire de la Maison-Blanche sur le nombre de réfugiés admis aux Etats-Unis a suscité une vague de réactions tant dans sa famille politique qu’auprès de ses détracteurs. En effet, le président démocrate a décidé de maintenir le nombre qu’avait adopté son prédécesseur alors qu’il avait promis lors de la campagne électorale aller largement au-dessus.

Biden vivement critiqué…

En lieu et place des 60 000 personnes pour l’année en cours, il s’est tablé sur le seuil des 15 000 décidé par Donald Trump. « Biden a promis d’accueillir les immigrés, et les gens ont voté pour lui sur la base de cette promesse. Conserver les politiques xénophobes et racistes de l’administration Trump” est “tout simplement mal”, », a déploré la députée de l’aile gauche Alexandria Ocasio-Cortez. Comme la femme politique américaine, d’autres organisations telles que LIRS, se sont insurgées contre la décision de Joe Biden.

Une décision provisoire selon la Maison-Blanche

Selon cette structure impliquée dans l’aide aux réfugiés aux Etats-Unis, seulement 2000 réfugiés ont été accueillis au cours de l’année. Face aux virulentes critiques enregistrées, la présidence américaine a essayé de rassurer sur la décision. Ce chiffre retenu ne serait que provisoire. Le nombre serait revenu à la hausse au cours du mois de mai a précisé la présidence américaine.