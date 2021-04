“Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants“, qui devait sortir en mars, est finalement sorti dans les bacs le 20 avril dernier. Un deuxième livre de peinture de l’ancien président américain qui dit vouloir mettre en évidence « les voyages inspirants des immigrants américains » et « les contributions » qu’ils ont apportées à « la vie et la prospérité » de la « nation » américaine, selon un communiqué de presse. Un hommage aux Immigrants et une sorte de soutien à l’immigration très démocrate, qui de la part d’un président républicain, même un ancien, surprend quelque peu.

Mais Bush Jr, assume et maintient que la dimension humaine du débat sur l’immigration ne devrait pas être occulté. Pour des observateurs, le 43 ème président tentait ici peut-être, de redorer son image et sauver « son héritage ».

Un débat animé…

Aux USA, le débat sur l’immigration n’a jamais été aussi animé. Joe Biden, voulant coller à l’une de ses promesses électorales, faisait des mains et des pieds pour renverser les effets de la politique sur l’immigration désastreuse de l’administration Trump. Mais il devait faire face au blocus républicain qui l’accuse d’induire par ses réformes une crise migratoire sans précédent ; mais également faire face à des mécontentements démocrates lui reprochant de ne pas en faire assez.

Le fait est que, Joe Biden est aujourd’hui considéré, au Mexique en tous cas comme le « président des migrants » à cause de réformes qui avaient ouvert comme jamais auparavant la voie à la régularisation et à la nationalité à des milliers de réfugiés en situation irrégulières aux USA. En conséquence, la poussée migratoire vers les USA, n’avait également jamais été aussi forte. Avec Plus de 18 500 enfants migrants non accompagnés qui ont traversé la frontière sud avec le Mexique, en mars dernier, un record.

L’offensive démocrate de Bush Jr.

Dans cette bataille politique, le soutien inopiné d’un ancien président, mieux d’un président républicain ne pouvait que réjouir le camp Biden et contrarier le ‘’Grand Vieux Parti “. En 2019 déjà, George Bush jr avait déclaré : « au milieu de toutes les complications de la politique, n’oublions jamais que l’immigration est une bénédiction et une force ». Un avis qu’il avait également partagé dans son nouveau recueil de peinture.

Seulement pour de nombreux analystes aux USA, l’ancien président républicain, dont l’héritage politique était tout de suite corrélé à l’invasion américaine en Irak et à la menace terroriste qui en a découlé, avait trouvé en l’immigration une issue de secours. C’était donc de ce point de vue qu’il fallait, selon eux, lire les velléités du président républicain à défendre une politique contre laquelle luttait sa propre famille politique.