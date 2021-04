La nouvelle fait déjà le tour de la toile. Nous apprenons de sources concordantes que Bernard Madoff, le célèbre financier qui a plaidé coupable pour escroquerie s’est éteint. Celui qui est connu de par le monde pour avoir mis en place une escroquerie basée sur un système pyramidal est mort à l’âge de 82 ans comme le confirme plusieurs médias internationaux.

Pour le moment, la cause du décès du financier Bernard Madoff n’est pas connu. Les autorités pénitentiaires n’ont pas communiqué sur ce sujet. Pour rappel, à la rentrée 2008, les marchés boursiers avaient chuté entrainant la descente aux enfers de Bernard Madoff, l’un des investisseurs et financier les plus connus à New York à cette époque. Il a été condamné à 150 ans de prison un an plus tard et était incarcéré dans une prison aux USA plus précisément en Caroline du Nord. Plus d’informations dans les prochaines heures.