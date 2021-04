Tout au long de son mandat et durant sa campagne présidentielle, l’ancien chef de l’Etat américain Donald Trump avait bénéficié du soutien de ses enfants, notamment Ivanka, Eric et Donald Jr. Trump. Ceux-ci ont non seulement défendu leur père, mais ont aussi attaqué frontalement le camp des démocrates. Pour s’en prendre à l’actuel président des Etats-Unis, Joe Biden, ces derniers s’étaient attaqués au fils de celui-ci, Hunter Biden.

Il est tombé et s’est relevé tout seul

Il y a deux ans, Donald Trump Jr. avait attaqué ce dernier au cours d’une interview télévisé en 2019, au cours duquel il avait insinué que la présidence de Joe Biden pourrait être bénéfique à son fils Hunter Biden. « Je pourrais aller à l’étranger et gagner des millions grâce à la présidence de mon père. Je serais un gars vraiment riche. Quand vous êtes le père et que toute la carrière de votre fils en dépend » avait-il notamment déclaré. Ce sujet a récemment été abordé par Hunter Biden qui a semblé riposter aux attaques du fils aîné de Donald Trump dans son nouveau mémoire, Beautiful Things. Il a écrit avoir « travaillé pour quelqu’un d’autre que [son] père » tout en soulignant qu’il est tombé et s’est relevé tout seul.

En ce qui concerne les enfants de Donald Trump, il a écrit : « Pensez-vous que si l’un des enfants Trump essayait un jour de trouver un emploi en dehors de l’entreprise de son père, son nom n’entrerait pas dans le calcul ? Ma réponse a toujours été de travailler plus dur pour que mes réalisations se suffisent à elles-mêmes ».