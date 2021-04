Lindsey Graham, élu républicain de Caroline du Sud et ténor du parti républicain a confié qu’il ne pensait pas qu’il existait, aux États-Unis, de racisme systémique. Il utilise alors les élections de Barack Obama et celle de Kamala Harris, bien qu’elle ait été « nommée » plus qu’élue, comme exemple pour appuyer son propos.

Interviewé sur Fox News par Chris Wallace, ce dernier lui montre la vidéo de Joe Biden réagissant au verdict concernant la culpabilité de Derek Chauvin concernant le décès de George Floyd. Il reconnaît alors l’existence de racisme systémique, bien ancré dans le système. Il affirme alors que le pays a le devoir d’agir contre ce fléau.

Biden dénonce le racisme systémique aux USA

Interrogé à ce sujet, Graham lui, affirme que cela n’existe pas aux USA et que la police et les autres institutions ne sont pas touchées. Afin de soutenir sa sortie, il rappelle alors que Barack Obama a été élu président des USA et que Kamala Harris officie à ce jour en tant que vice-présidente, preuve selon lui que les États-Unis ne sont pas racistes.

Lindsey Graham lui répond

S’il reconnaît que le verdict concernant Chauvin était juste à ses yeux, il rappelle ensuite qu’il existe de nombreux mauvais acteurs à travers toutes les sociétés, qui envoient de mauvais messages. Pour autant, selon une étude menée par Yale, 3 à 4 fois plus d’afro-américains que de blancs auraient été abattus par la police aux USA.



I knew Lindsey's racist bullshit reminded me of something… https://t.co/c4U7xij7wN pic.twitter.com/6FuJBDYUX0 — Peter Wade (@brooklynmutt) April 25, 2021