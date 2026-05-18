Ebola : les USA ne vont pas accueillir un Américain contaminé en RDC

Un médecin américain, le Dr Peter Stafford, a été testé positif au virus Ébola ce dimanche 18 mai 2026 dans la province de l’Ituri, en République démocratique du Congo, où il exerçait depuis 2023 au sein de l’organisation humanitaire chrétienne Serge. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé lundi son transfert vers l’Allemagne pour y recevoir des soins — aucun rapatriement vers les États-Unis n’est prévu.

Six autres Américains présents dans la zone et considérés comme contacts à haut risque, dont l’épouse du médecin, seront également acheminés en Allemagne pour surveillance et évaluation. Le Dr Satish Pillai, responsable de la cellule de crise Ébola au sein du CDC, a indiqué que cette décision visait à « assurer des soins optimaux » aux personnes concernées.

Une souche sans traitement disponible

L’épidémie en cours est causée par la souche Bundibugyo du virus Ébola, distincte de la souche Zaïre à l’origine des précédentes grandes épidémies. Aucun vaccin ni traitement approuvé n’existe à ce jour pour cette variante. Les deux vaccins homologués contre Ébola — développés par Merck et Johnson & Johnson — ciblent exclusivement la souche Zaïre. Le CDC a précisé travailler à l’identification de thérapeutiques expérimentales, notamment deux anticorps monoclonaux testés sur des primates non humains. L’OMS a déclaré dimanche l’épidémie « urgence de santé publique de portée internationale », un statut qui active des ressources et financements supplémentaires. Le bilan provisoire établi par les Nations unies fait état de près de 500 cas suspects et 116 décès.

Interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers

Le CDC a émis un arrêté interdisant l’entrée sur le territoire américain à tout ressortissant étranger ayant séjourné en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours. Les citoyens américains et les membres des forces armées restent exemptés de cette mesure. Le gouvernement américain a élevé son avis aux voyageurs pour la province de l’Ituri au niveau 4 — le plus élevé — déconseillant formellement tout déplacement dans la zone.

Le CDC a indiqué que des personnels supplémentaires seraient déployés en RDC pour renforcer les opérations de traçage des contacts et les capacités de diagnostic sur place.