L’ancienne administration Trump continue de faire parler d’elle, plusieurs mois après son remplacement par l’équipe mise en place par le nouveau président démocrate Joe Biden. En effet, un rapport de l’inspecteur du département d’Etat américain a révélé hier vendredi 16 avril 2021, des défauts d’éthique de l’ex-chef de la diplomatie, Mike Pompeo, pendant qu’il était encore en fonction.

Ils ont demandé à un conseiller de faire promener leur chien

Selon les informations contenues dans le rapport, l’ancien secrétaire d’Etat et son épouse ont confié aux agents payés avec l’argent du contribuable américain, des tâches personnelles. Mike Pompeo et son épouse ont notamment demandé à un conseiller de faire promener leur chien et de faire la réservation de plus d’une trentaine de places pour des repas privés. Les employés du département d’Etat avaient reçu pour ordre venant de l’épouse du secrétaire d’Etat, Susan Pompeo, d’acheter des cadeaux pour leurs hôtes, quand ils étaient invités chez un journaliste ou chez un commentateur politique. Ces pratiques ont été décriées par l’inspecteur du département d’Etat.

Plus de 100 « tâches de nature personnelle »

Selon lui, « ces requêtes ne sont pas conformes aux règles éthiques du département d’État ». Par ailleurs, il a décompté au total plus de 100 « tâches de nature personnelle » que la famille de Mike Pompeo a ordonné à « un agent recruté sur critères politiques et à d’autres fonctionnaires du cabinet du secrétaire d’État ». Notons que ces allégations sont issues d’investigation, qui semblent être à l’origine du limogeage de l’ancien inspecteur qui avait ouvert cette enquête.