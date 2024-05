USA: l’avion de Trump heurte un jet privé 

© Carlos Barria, Reuters

Plus de peur que de mal pour Donald Trump. En effet, l’ancien président américain, en course pour être réélu à l’occasion d’un second mandat, a vu son Boeing 757 privé, percuter un jet privé alors que les deux appareils se trouvaient à l’aéroport international de West Palm Beach, au sol.

Trump ne se trouvait pas dans l’avion au moment des faits. Ce dernier l’a toutefois pris quelques heures avant, pour revenir de Wildwood, dans le New Jersey. Sur place, l’ancien chef de l’État avait participé à un rassemblement électoral. Lui et ses équipes ont ensuite effectué le chemin inverse, pour retourner en Floride. C’est en arrivant et après quelques manœuvres que l’appareil a finalement touché un avion d’affaires stationné à proximité.

L’avion privé de Trump heurte un jet privé

Cet avion, acheté pour 100 millions de dollars américains par l’ancien président américain, en 2010, date de 1991. Il a été totalement rénové et optimisé pour les besoins de ses ambitions politiques, avec notamment une salle de conférence, lui permettant de tenir des réunions et d’organiser ses discours en vue de ses meetings électoraux, surtout en cette période très importante, à quelques mois des élections.

Cet incident a été enregistré par la FAA, l’agence américaine chargée de réguler l’aviation civile. Dans un premier temps, il n’était toutefois pas précisé que ce Boeing 757 appartenait à Donald Trump. Ce n’est que quelques heures plus tard que les médias ont révélé l’information autour de cet incident survenu assez tard dans la nuit, aux alentours de 1h20 du matin, heure locale.

Des déplacements fréquents à bord du « Trump Force One »

Ces déplacements en avion, Donald Trump en est coutumier. En effet, celui-ci utilise désormais quasi uniquement son appareil privé pour rejoindre tel ou tel endroit, dans le but d’y rencontrer ses soutiens. Son appareil est d’ailleurs très populaire. Au cours d’un meeting tenu en Ohio, au mois de mars, ce dernier a même été rebaptisé “Trump Force One” en référence à l”Air Force One”, l’avion présidentiel.