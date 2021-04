L’ancien président américain George W. Bush s’est récemment exprimé sur le parti républicain américain d’aujourd’hui. Dans une interview accordée au média NBC’S Today, l’ex-chef de l’Etat a critiqué le parti auquel il appartient, le taxant d’« isolationniste, protectionniste et – dans une certaine mesure – nativiste ».

Il ne s’est pas montré déçu

Pour l’homme politique âgé de 74 ans, il est tout à fait possible pour un républicain notamment pro-immigration et contrôle des armes pro-raisonnable d’avoir une chance de remporter les élections présidentielles de 2024. « Bien sûr que je pense que oui. Je pense que cela dépend de l’accent mis. Je pense que si l’accent est mis sur l’intégrité et la décence et que l’on essaie de travailler pour résoudre les problèmes, je pense que la bonne personne a une chance, oui » a-t-il déclaré. Par ailleurs, l’ex-locataire de la Maison Blanche ne s’est pas montré déçu du parti conservateur américain, même s’il dit n’être « qu’un vieil homme qu’ils ont mis au pâturage ».

Notons que ce n’est pas la première fois qu’on voit l’ancien président George W. Bush ne pas faire front commun avec le parti républicain. En effet, ce dernier avait critiqué l’ancien numéro un américain Donald Trump concernant plusieurs de ses propos, mais aussi sa gestion des Etats-Unis. Cela l’avait amené à estimer que la démocratie américaine est en danger.