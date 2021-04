L’ancien basketteur américain Scott Maurice Pippen, mieux connu sous le nom de Scottie Pippen a perdu son fils de 33 ans. Il a lui-même annoncé la douloureuse nouvelle sur Twitter ce lundi mais s’est gardé de révéler la cause du décès d’Antron. Tout ce qu’il a laissé entendre c’est que son fils aîné souffrait d’asthme chronique. « Je suis navré de vous annoncer qu’hier (dimanche), j’ai dit adieu à mon fils aîné Antron. Nous partagions tous les deux un amour pour le basket-ball et nous avons eu d’innombrables conversations sur le jeu. Antron souffrait d’asthme chronique et s’il ne l’avait pas eu, je crois vraiment qu’il aurait pu jouer en NBA » a-t-il déclaré.

“ Il n’a jamais laissé cette pathologie lui abîmer le moral “

Bien que Antron Pippen n’ait pas réussi à vivre le rêve de son père, il a cependant réussi à jouer à un bon niveau à la Texas A&M International University (TAMIU) avant de s’éloigner des parquets. Un parcours dont Scottie est très fier. « Il n’a jamais laissé cette pathologie lui abîmer le moral. Antron est toujours resté positif et a travaillé dur, et je suis fier de l’homme qu’il est devenu » a fait savoir l’ancienne gloire des Chicago Bulls. Il a par ailleurs invité ses fans à prier pour la famille de son fils et ses amis.

“Gardez sa mère, Karen (McCollum), et toute sa famille et ses amis dans vos prières“

« S’il vous plaît, gardez sa mère, Karen (McCollum), et toute sa famille et ses amis dans vos prières. Un cœur gentil et une belle âme partis trop tôt. Je t’aime fils, repose en paix jusqu’à ce que nous nous revoyions» a conclu l’homme qu’on considère encore aujourd’hui comme l’un des meilleurs ailiers de tous les temps. Antron Pippen est né en 1987. Sa mère Karen et son père Scottie se sont mariés en 1988 avant de divorcer deux ans plus tard.