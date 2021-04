Suite à la mort d’une jeune fille afro-américaine de 16 ans à Colombus, dans l’Ohio, le basketteur professionnel LeBron James a réclamé des comptes vis-à-vis de la police et surtout, des représentants de l’ordre impliqués dans cette affaire. De quoi susciter de vives réactions, notamment de la part de Donald Trump.

Sur les réseaux sociaux, LeBron James a avoué en avoir relativement marre de voir de jeunes afro-américains être abattus par la police. Une réaction effectuée à la suite de la diffusion d’une body cam d’un des policiers engagés dans le décès de la jeune adolescente de Colombus. Sur ces images, nous pouvions la voir brandir un couteau avant de se faire tirer dessus.

LeBron James réagit à la mort d’une jeune adolescente

Un tweet que LeBron James a ensuite supprimé, estimant qu’il pourrait susciter toujours plus de haine. Il a assuré ensuite que ses critiques visaient plus le système qu’un ou plusieurs policiers en particulier. Il termine son discours en expliquant qu’il fallait mieux se contenir et ne pas envenimer les choses à cause de la colère.

Trump dénonce le racisme du basketteur

Donald Trump, lui, n’a pas manqué de réagir. Il a publié un communiqué dans lequel il reproche à LeBon James ses commentaires. Il lui a demandé de se concentrer sur le basket-ball plutôt que sur des affaires policières. Il a ensuite affirmé que LeBron James tenait des commentaires racistes, dont le seul but était de diviser.