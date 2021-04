Dans un communiqué, l’ancien président américain Donal Trump s’en est pris à CNN, qui a affirmé dans un article qu’il aurait refusé de rencontrer l’un de ses plus grands soutiens, le représentant Matt Gaetz qui est actuellement au cœur d’une procédure judiciaire. Selon CNN, le représentant s’est vu refuser une rencontre avec Trump dans son club de Mar-a-Lago en Floride à la suite d’accusations de trafic sexuel. Donald Trump a cependant, nié totalement cette information.

« Fake News CNN, s’appuyant sur toutes les sources anonymes, ce qui signifie qu’ils ont probablement tout inventé, a écrit une histoire très malhonnête affirmant que le membre du Congrès Matt Gaetz avait demandé une réunion avec moi à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, et était refusé », a déclaré Trump dans un communiqué lundi soir. « C’est complètement faux, » a ajouté l’ancien président. Dimanche, CNN a rapporté que le membre du Congrès républicain avait tenté de planifier une rencontre avec Trump après l’annonce de l’enquête contre lui. Tard dans la nuit de dimanche, Gaetz a qualifié le l’information de CNN de « mensonge total » et a déclaré qu’« aucune réunion de ce type n’a été refusée ni demandée ».

Matt Gaetz n’a jamais demandé un grâce

Plus tôt ce mois-ci, Trump avait déjà réfuté des informations du New York Times selon lesquelles Gaetz lui avait demandé une grâce présidentielle pour tout acte criminel alors que Trump était encore en fonction. « Le membre du Congrès Matt Gaetz ne m’a jamais demandé un grâce », avait déclaré Trump dans un communiqué. Dans sa déclaration de lundi, Trump a indiqué que les principaux médias devraient plutôt se concentrer sur une relation signalée entre le représentant Eric Swalwell et un espion chinois au lieu de rendre compte des accusations portées contre Gaetz.

« Pourquoi CNN n’enquête-t-elle pas et n’écrit-elle pas sur le député démocrate léger Eric Swalwell, qui avait une relation torride et physique avec l’espion chinois Fang-Fang, mais qui fait en quelque sorte partie du prestigieux comité du renseignement de la Chambre », a déclaré Trump. « Swalwell, qui s’est présenté à la présidence et a abandonné avec un record de 0% dans les sondages, a été compromis et constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis – il devrait être immédiatement renvoyé du Comité », a ajouté le 45 président américain.

Un complot d’extorsion

Soutien indéfectible de Trump à la Chambre, le représentant Gaetz fait l’objet d’une enquête fédérale portant sur des accusations de trafic sexuel impliquant une mineure. Gaetz a nié les accusations et a déclaré que ces allégations contre lui faisaient partie d’un complot d’extorsion par un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice et d’une campagne de dénigrement politique. « Tout comme ils ont jadis attaqué à tort le président Donald Trump comme un atout russe, Justice Brett Kavanaugh en tant que violeur collectif, et même John McCain comme ayant engendré un enfant hors mariage, ils m’attaquent maintenant », avait écrit Gaetz dans un éditorial la semaine dernière.