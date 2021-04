Un officier de l’armée américaine a été inculpé ce mercredi 14 avril pour avoir agressé un afro-américain. Selon les précisions apportées par le shérif du comté de Richland Leon Lott aux journalistes, le mis en cause est un instructeur de forage de Fort Jackson. Le quadragénaire du nom de Jonathan Pentland aurait pris à parti un noir qui traversait le quartier dans lequel résidait l’officier américain.

“Vous êtes dans le mauvais quartier”

L’incident se serait produit dans communauté fermée de Caroline du Sud. Des vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux montre Jonathan Pentlanden train de violenter le noir. L’incident s’est produit lundi selon les informations rapportées sur cette situation. «Vous êtes dans le mauvais quartier», avait-il lancé à la victime. «Je ne joue pas avec toi. Je suis sur le point de vous montrer ce que je peux faire. », avait poursuivi l’officier.

30 jours de prison s’il est reconnu coupable

On retient que Jonathan Pentland s’expose à une peine 30 jours de prison et une amende de 500 $ s’il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, une publication du général Milford Beagle, Jr annonce que les vidéos font objet d’une enquête. Le shérif du comté de Richland Leon Lott a précisé que le mis en cause est toujours en liberté.