Le candidat recalé à la présidentielle du 11 avril dernier faute de parrainage, Joël Aïvo, a été mis sous mandat de dépôt vendredi après avoir été présenté au procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet). Il est accusé avec 3 autres personnes d’atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux. En attendant l’ouverture de son procès qui est prévu pour le 15 juillet prochain comme toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations électorales, son équipe de communication a pris en charge la gestion de sa page Facebook et signe désormais les communiqués.

Cette même équipe a fait part dans un communiqué samedi de l’existence d’un faux profil Facebook au nom du professeur. L’individu derrière ce compte, usurpe de l’identité du professeur pour demander ou promettre des aides à des proches, à des fins d’escroquerie. « Il nous est revenu qu’une personne a créé sur le réseau social Facebook, un compte au nom de Joël AÏVO avec ses photos, usurpant ainsi l’identité du Professeur. Cette personne se fait passer pour le Professeur Frédéric Joël AÏVO et tente d’escroquer ses proches ou leur promet des aides financières. Pour paraître crédible, l’usurpateur a associé au compte Facebook un numéro de téléphone avec comme identifiant AÏVO gestionnaire BOA » a indiqué la cellule de communication.

Punir les auteurs

Par ailleurs, l’équipe de communication du constitutionnaliste a invité la population à la vigilance tout en promettant des poursuites judiciaires à tous ceux qui seraient impliqués dans cette imposture. « Par le présent communiqué, nous voudrions attirer l’attention du public sur cet échafaudage vil et l’inviter à faire preuve de vigilance. En tout état de cause, les conseils juridiques du professeur sont à pied d’œuvre pour faire rechercher, retrouver et punir conformément à la loi l’auteur, les co-auteurs et commanditaires de cet acte » a conclu le communiqué.