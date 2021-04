Un artiste nigérian aurait visiblement profité de la notoriété de Wizkid pour se faire de l’argent. Selon les informations rapportées par les médias sur ce dernier, l’usurpateur du nom de Wisekid aurait réussi à gagner depuis octobre un montant évalué à plus de 40 millions. Il a enregistré ces gains sur les plateformes Amazon et Apple Music après avoir repris l’album « Made In Lagos » de Wizkid. L’imitateur de la star nigériane a renommé l’album « Lasgidi Made ».

9,3 millions par mois

A en croire les informations rapportées sur l’attitude du nommé Wisekid, son entreprise lui rapporte de façon mensuelle un montant de 9,3 millions. La manigance a été mise à nu lorsqu’il a commencé par se vanter du nombre de ses streaming sur les réseaux sociaux. La réaction n’aura pas tardé de la part des responsables du réseau social de l’oiseau bleu. Le compte Twitter du faux Wizkid a été supprimé par les responsables du média social.

L’usurpateur vivement critiqué sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont appelé à prendre des dispositions pour décourager l’auteur de cet acte. « Wisekid a mis à jour l’album Made In Lagos avec une liste de chansons réorganisée et un autre titre pour tromper les algorithmes des plateformes de streaming. Les crimes commis par Wisekid Fraud, violation du droit d’auteur, usurpation d’identité. », a signalé un internaute. « Signalez Wisekid pour fraude sur Amazon, Apple Music, Spotify et d’autres plateformes de streaming! Il vole N30 millions à Wizkid en copiant frauduleusement ses chansons et albums! », laisse lire un autre.