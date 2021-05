En France, si la vaccination s’accélère, les autorités préviennent qu’ il ne faut surtout pas relâcher les efforts entrepris. Plus de 24 millions de primo-vaccinés, plus de 10 millions de personnes qui ont reçu les deux doses, avec un tel bilan, l’optimisme est de retour. Pour autant, les professionnels de santé eux craignent le fameux « syndrome du vaccin ».

En effet, peu importe la situation vaccinale des personnes concernées, l’idée est de tout faire pour continuer à conserver les gestes barrières et ce, même une bonne quinzaine de jours après avoir reçu l’ensemble de son vaccin. L’attente autour d’un remède était telle que les autorités craignent effectivement un relâchement dû au sentiment de sécurité que procure la solution.

Les médecins français craignent le “syndrôme du vacciné”

Soucieux de calmer l’euphorie naissante, les médecins rappellent qu’il faut attendre environ deux semaines après la seconde dose, pour être pleinement protégé. L’objectif est donc de tout faire pour que les gens continuent de respecter les gestes barrières afin d’éviter de propager la maladie et augmenter les risques d’une nouvelle vague.

La 1ère dose n’est pas un totem d’immunité

En effet, la première et la seconde dose ne sont pas des totems. Les anticorps sont créés au fur et à mesure. Ils agissent au bout de quinze jours environ. Durant ce laps de temps, les personnes vaccinées restent vulnérables et peuvent donc être porteuses de la maladie ou bien la transmettre. Il s’agit de la raison pour laquelle de plus en plus d’individus vaccinés sont testés positifs.