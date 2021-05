Depuis la création de son entreprise Amazon, le milliardaire américain Jeff Bezos a assuré pendant plus d’une vingtaine d’années la fonction de PDG. Au fil des années, la société est devenue l’une des plus puissantes au monde tout en permettant à son patron d’être actuellement l’homme le plus riche du monde. Cependant, après avoir passé toute une vie à la tête d’Amazon, Jeff Bezos a pris la décision de démissionner.

Il ne s’éloigne pas de l’entreprise

Il a lui-même donné l’information au cours de la réunion annuelle des actionnaires de l’entreprise, hier mercredi 26 mai 2021, tout en précisant qu’il quittera officiellement ses fonctions le 05 juillet prochain. Néanmoins, sa démission de la fonction de PDG ne veut pour autant dire qu’il s’éloigne de l’entreprise, puisqu’il occupera désormais le poste de président exécutif d’Amazon. « Je suis très heureux de passer au poste de président [exécutif], où je concentrerai mon énergie et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives » a laissé entendre Jeff Bezos.

« Il a les normes les plus élevées »

Notons que ce dernier passe le témoin à son collaborateur, Andy Jassy, qui assure actuellement la direction d’Amazon Web services. « Il a les normes les plus élevées et je vous garantis qu’Andy ne laissera jamais l’univers nous rendre typiques », a martelé Jeff Bezos soulignant qu’: « il a l’énergie nécessaire pour maintenir en vie en nous ce qui nous rend spéciaux ». Il faut dire que la réunion annuelle des actionnaires d’Amazon qui s’était déroulée hier mercredi était remplie d’émotions. En effet, Jeff Bezos a rappelé que la date du 5 juillet est le jour où sa société Amazon a été constituée, il y a 27 ans.