Il n’est plus à présenter. Guy Ernest Kaho est un illustre homme de théâtre béninois. Aujourd’hui ses jours seraient en danger. C’est du moins ce qu’indique le metteur en scène Didier Sèdoha Nassègandé, dans un message, publié sur la page Facebook, de l’acteur culturel Claude Balogoun. « Pendant qu’ici à Atrokpocodji, je réside pour une création, je marque un arrêt car un frère aîné dans ce métier agonise. Guy Ernest Kaho, artiste et rien d’autre agonise au CNHU de Cotonou. Il faut l’évacuer. Ce n’est pas autre chose qu’il faut faire. L’évacuer » écrit le metteur en scène dans son message.

“Je vous prie par ce mandat et serment de sauver la vie de Guy Ernest Kaho“

Il lance pour cela un appel au chef de l’Etat Patrice Talon. « En attendant que notre système de soin de santé soit au point, que nous en soignons vous et nous fiers, je vous prie par ce mandat et serment de sauver la vie de Guy Ernest Kaho. Qu’il soit évacué et soigné lui ce fils du pays qui aura tout donné pour hisser ce pays » demande-t-il au numéro 1 Béninois.

L’ancien député Guy Mitokpè a aussi fait une publication, invitant les autorités en charge de la culture à soutenir le conteur de talent. « Il fut l’un des meilleurs ambassadeurs de la culture de notre pays, surtout à travers la série « Taxi-Brousse » rappelle l’ex parlementaire avant de lui formuler ses « bons souhaits de guérison ».